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Manisa bir depremle daha sallandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
MANİSA'DA BİR DEPREM DAHA

Manisa depremlerle sallanmaya devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,9 şiddetinde bir depremin meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.47'de 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.

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