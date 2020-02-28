Manisa bir depremle daha sallandı
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Manisa depremlerle sallanmaya devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,9 şiddetinde bir depremin meydana geldiği belirtildi.
AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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