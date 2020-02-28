Adana'da silahlı kavga can aldı
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
Adana'nın Karataş ilçesinde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybederken güvenlik güçleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
HAYATA VEDA ETTİ
Taraflardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu Ali Deniz ve arkadaşı Halil Boy yaralandı. Kent merkezindeki bir hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Jandarma ekipleri, şüpheliler B.K. (15) ve T.C'yi (19) gözaltına aldı.
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