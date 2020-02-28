28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da silahlı kavga can aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
SİLAHLI KAVGA CAN ALDI

'nın Karataş ilçesinde, iki grup arasında çıktı. Yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybederken güvenlik güçleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

HAYATA VEDA ETTİ

Taraflardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu ve arkadaşı Halil Boy yaralandı. Kent merkezindeki bir hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, şüpheliler B.K. (15) ve T.C'yi (19) gözaltına aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN