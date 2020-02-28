Adana'da silahlı kavga can aldı

Adana'nın Karataş ilçesinde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybederken güvenlik güçleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

HAYATA VEDA ETTİ

Taraflardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu Ali Deniz ve arkadaşı Halil Boy yaralandı. Kent merkezindeki bir hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, şüpheliler B.K. (15) ve T.C'yi (19) gözaltına aldı.