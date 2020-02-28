Meteorolojiden son dakika uyarısı! Bu akşam saatlerine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika uyarısı geldi. Yurdun birçok noktasında etkili olmaya başlayan sağanak yağışlı hava Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde etkili olurken, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Öte yandan Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA'DA SICAKLIKLAR AZALACAK
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara bölgesinde, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.
Bölgede sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15
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