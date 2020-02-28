Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Giriş Tarihi: 28.02.2020
Son dakika haberine göre İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı seferlerinin iptal etti. İşte o seferler...Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler: 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08:00 Bursa- Büyükçekmece
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