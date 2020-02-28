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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! BU SEFERLER İPTAL

Son dakika haberine göre (), etkisi altına alan elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı seferlerinin iptal etti. İşte o seferler...

etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla () bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.

Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler: 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08:00 - Büyükçekmece

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