28 Şubat 2020, Cuma
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Kula'da fuhuş operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
KULA'DA FUHUŞ OPERASYONU

'nın Kula ilçesinde, polisin yaptığı operasyonla fuhşa aracılık eden bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, düzenlediği operasyonda fuhşa aracılık yapan bir kişiyi gözaltına aldı.
Fuhşa bir süredir aracılık ettiğinden şüphelenen T.A.'yı takibe alan polis ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan T.A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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