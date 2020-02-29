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166 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
166 YIL HAPİS CEZASI OLAN FİRARİ YAKALANDI

İzmir ekiplerince, birçok suçtan sabıkası bulunan ve hakkında 166 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir aranması bulunan ve 'Silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan 'ın ilçedeki bir otelde kaldığına yönelik ihbar aldı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Adrese baskın düzenleyen ekipler, Hasan Demirtaş'ı, 'Mesut Demirtaş' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demirtaş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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