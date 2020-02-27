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Son dakika: İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi! İptal edilen İDO ve BUDO seferleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! SEFERLER İPTAL EDİLDİ...

Son dakika haberine göre; Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Deniz Otobüsü () ve Bursa Deniz Otobüsü () seferlerini fırtına vurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. İDO ve BUDO hangi seferler iptal edildi?

Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına deniz ulaşımının aksamasına engel oldu… ve 'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ ŞU ŞEKİLDE:

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.30 Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, 07.40 Bostancı- Beşiktaş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ:

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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