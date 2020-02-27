Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 22'si çocuk, 6'sı kadın Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grubun Babakale köyü sahilinden denize açıldığını belirledi.
KIYIYA GETİRİLDİ
Bölgeye düzenlenen operasyonda 22'si çocuk, 6'sı kadın Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
GERİ GÖNDERİLECEKLER
Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakolunda işlemleri tamamlanan bu kişiler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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