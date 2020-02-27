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Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, ÇANAKKALE'DE 36 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 22'si çocuk, 6'sı kadın uyruklu 36 düzensiz yakalandı.

'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Komutanlığı ekipleri, bir grubun Babakale köyü sahilinden denize açıldığını belirledi.

KIYIYA GETİRİLDİ

Bölgeye düzenlenen operasyonda 22'si çocuk, 6'sı kadın uyruklu 36 düzensiz yakalanarak kıyıya getirildi.

GERİ GÖNDERİLECEKLER

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakolunda işlemleri tamamlanan bu kişiler, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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