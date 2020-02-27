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Türkiye'den Avrupa'nın 5 ülkesine vize muafiyeti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
TÜRKİYE'DEN AVRUPA'NIN 5 ÜLKESİNE VİZE MUAFİYETİ

, , , ve ile turizm potansiyelinin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalara hız verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'nin bu ülkelerle sağladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'nin , , , ve 'e sağlamasıyla bu ülkelerle turizm potansiyelinin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine sağlamasına dair kabul ettiği karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde, her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Söz konusu ülkelerle turizm potansiyelinin arttırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Aksoy, öte yandan, diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Aksoy, 20 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada da Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'a vize muafiyetinin sağlandığını duyurmuştu.

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