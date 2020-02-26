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Yola çıkacaklar dikkat! Feribot seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi. AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki -Kabatepe, 15.00 ve 20.00 saatlerindeki Kabatepe-Gökçeada seferleri gerçekleştirilemeyecek.

'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki -Kabatepe, 15.00 ve 20.00 saatlerindeki Kabatepe-Gökçeada seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise 11.00'e alındı.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

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