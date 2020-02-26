26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI

'da araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla ve ’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

, saat 00.30 sıralarında Tacın Mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. Ali Yen (39) yönetimindeki 68 HD 015 plakalı araç, kavşakta Samet Unutan (24) yönetimindeki 27 AHH 677 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yen, eşi İsmigül (42), çocukları Yusuf Eren (3), Hatice (9) ve Kerem Yen (13) ile otomobil sürücü Samet Unutan, yanındaki Merve Yılmaz (20) ve Batuhan Yılmaz (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN