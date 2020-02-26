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Ünlü iş adamı Ali Armağan’ın oğlunun intiharı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLUNUN İNTİHARI İLE İLGİLİ KAHREDEN DETAY!

’un Sarıyer ilçesinde bulunan villada, ’ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A. etti. Yaşanan olayla ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Çocuğun intihar etmeden önce babasını arayarak, “Babacığım seni çok seviyorum.” dedikten sonra dedesine ait tabancayla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerindeki işadamı 'a ait lüks villadan önceki gün öğle saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine komşuları polisi aramıştı.

Ünlü iş adamı Ali Armağan’ın villasında intihar şoku ÜNLÜ İŞ ADAMI ALİ ARMAĞAN’IN VİLLASINDA İNTİHAR ŞOKU

İNTİHAR ETTİ

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A'nın başına ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Yanında dedesine ait tabanca bulunan A.M.A, yapılan incelemenin ardından Kurumu'na götürüldü.

KAHREDEN DETAY

Polisin yaptığı araştırmaya göre, anne ve babası boşanmış olan A.M.A, yaklaşık 20 gündür babasının yanında kalıyordu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen A.M.A'nın etmeden önce babasını telefonla arayarak, bir süre sohbet ettiği ve telefonu kapatmadan önce, "Babacığım seni çok seviyorum." diyerek telefonu kapattığı ve bu görüşmeden kısa süre sonra intihar ettiği belirlendi.

Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti? ALİ ARMAĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? ALİ ARMAĞAN’IN OĞLU NEDEN İNTİHAR ETTİ?

TOPRAĞA VERİLECEK

A.M.A'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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