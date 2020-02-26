Ünlü iş adamı Ali Armağan’ın oğlunun intiharı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan villada, iş adamı Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A. intihar etti. Yaşanan olayla ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Çocuğun intihar etmeden önce babasını arayarak, “Babacığım seni çok seviyorum.” dedikten sonra dedesine ait tabancayla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerindeki işadamı Ali Armağan'a ait lüks villadan önceki gün öğle saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine komşuları polisi aramıştı.

İNTİHAR ETTİ

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A'nın başına ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Yanında dedesine ait tabanca bulunan A.M.A, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KAHREDEN DETAY

Polisin yaptığı araştırmaya göre, anne ve babası boşanmış olan A.M.A, yaklaşık 20 gündür babasının yanında kalıyordu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen A.M.A'nın intihar etmeden önce babasını telefonla arayarak, bir süre sohbet ettiği ve telefonu kapatmadan önce, "Babacığım seni çok seviyorum." diyerek telefonu kapattığı ve bu görüşmeden kısa süre sonra intihar ettiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLECEK

A.M.A'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.