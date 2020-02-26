Ölüme meydan okudu! 40 metreden denize atladı!
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden oldu. Dik bir şekilde ayaklarının üzerine denize düşen kişiyi, bir arkadaşı da cep telefonuyla görüntüledi.
Konyaaltı Varyantları'na kıyısı bulunan 40 metrelik falezin uç kısmına, öğle saatlerinde gelen bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden, kıyafetleriyle birlikte kendini denize bıraktı.
Dik bir şekilde ayaklarının üzerine denize düşen kişiyi, bir arkadaşı da cep telefonuyla görüntüledi. Bu kişinin denize düştükten sonra ellerini havaya kaldırmasıyla arkadaşları alkışladı.
'Antalya hakkında' adlı sosyal medya hesabında yayımlanan görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 40 metre yüksekten ölüme meydan okurcasına atlaması şaşkınlığa neden oldu.
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