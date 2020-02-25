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Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?

Ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti. Sarıyer'de meydana gelen olayda, Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Son dakika gelişmesinin ardından Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Ali Armağan, Petline A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamuoyunda tanınıyor.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 16:03
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Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?

Ali Armağan kimdir? Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti. Bu gelişmenin ardından Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu.

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Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?

Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

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Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?

Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?

ALİ ARMAĞAN KİMDİR?

Petline A.Ş'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Armağan, 2012 yılında geçirdiği bir trafik kazasıyla kamuoyunda yer almıştı. Takla atan aracın içinden itfaiyenin yardımıyla çıkan Armağan, kazayı yara almadan atlatmıştı.

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Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?