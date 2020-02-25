Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?

Ali Armağan kimdir? Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti. Bu gelişmenin ardından Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu.