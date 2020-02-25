Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
Ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti. Sarıyer'de meydana gelen olayda, Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Son dakika gelişmesinin ardından Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Ali Armağan, Petline A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamuoyunda tanınıyor.
Giriş Tarihi: 25.02.2020 16:02Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 16:03
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Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
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Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
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5
Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
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5
Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
5
5
Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?