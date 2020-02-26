Patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
Erzurum’da Derya Alkan isimli bir kadının yemek yapmak için kullandığı düdüklü tencerenin bomba gibi patlaması sonucu yüzü yandı. Tedavisine devam edilen Alkan, "Patlama anında patlayan kapağın yüzüme gelmesine elimle engel oldum. Kapak o şiddetle mutfakta bulunan musluğu kırdı. Ben can havliyle yandığımı hissetmedim." açıklamasında bulundu.
Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi Derya Alkan akşamüzeri çalıştığı iş yerinden döndükten sonra mutfakta yemek yapmak istedi. Akşam yemeğini düdüklü tencerede yapan Alkan, tencereyi içindeki buharın çıkmasını beklemeden aceleyle musluğun altına koydu. Alkan'ın patlamanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerleri yandı. Patlayan düdüklü tencere ise mutfakta bulunan musluğu dahi patlattı.
Sesi duyan komsularının eve gelmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Düdüklü tencerenin buharı ve pişen yemeklerin yüzüne yapışması sonucu yüzü yanan genç kadın Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alkan'ın yapılan işlemlerinin ardından Yanık Tedavi Ünitesinden tedavisine devam ediliyor.
"TENCERE SU İLE TEMAS EDER ETMEZ ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE PATLADI"
Düdüklü tencereyi ocaktan alır almaz suyun altına bıraktığını bu yüzden patlama olduğunu ifade eden Alkan, "Düdüklü tencereye yemek koymuştum. Yemek pişince altını kapattım hemen musluğun altına bıraktım. Tencere su ile temas eder etmez şiddetli bir şekilde patladı. Patlama anında patlayan kapağın yüzüme gelmesine elimle engel oldum. Kapak o şiddetle mutfakta bulunan musluğu kırdı. Ben can havliyle yandığımı hissetmedim. Mutfaktan çıkınca yandığımın farkına vardım. Alnımda boynumda yüzümde yanıklar oluştu. Komşularım hemen ambulansı aradı sonra hastaneye geldik. Tedavim burada devam ediyor" dedi.
"O KADAR ŞİDDETLİ BİR PATLAMAYDI Kİ KOMŞULARIMIZ KAZA OLDU ZANNETMİŞ"
Patlamanın çok şiddetli olduğunu kaydeden Alkan," En büyük şükrüm çocuklar evde değildi o sırada. Musluğu ikiye bölmüştü fırlayan kapak. Musluğu ikiye bölen herhalde benim yüzüme gelseydi benim boynumu veya kafamı koparabilirdi. Yüzümde ve boynumda hep yemek artıkları vardı. O kadar şiddetli bir patlamaydı ki komşularımız kaza oldu zannetmiş. Yaptığım yemek normalde tencerede de pişerdi ama çalışan kadınlar olarak zamandan tasarruf etmek için düdüklü kullanıyor. Evimizde bir bomba taşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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