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Muğla'da 2 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
2 MİLYONLUK ZEHİR BASKINI!

'da bir evde, yurda kaçak yollarla sokulan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 71 tüp kobra zehri ele geçirildi. Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı.

'nın Ula ilçesinde bir evde, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 71 tüp kobra zehri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan zehrinin ilçeye getirildiği bilgisi üzerine, Akyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Muğla'da 2 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi MUĞLA'DA 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE YILAN ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ

2 MİLYON DEĞERİNDE

Evde yapılan aramada, 71 tüp kobra zehri ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu. Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı. El konulan yılan zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

MUHTAR DA İŞİN İÇİNDE

H.Ö., Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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