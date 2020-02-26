Muğla'da 2 milyon lira değerinde yılan zehri ele geçirildi

Muğla'da bir evde, yurda kaçak yollarla sokulan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 71 tüp kobra zehri ele geçirildi. Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evde, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 71 tüp kobra zehri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan yılan zehrinin ilçeye getirildiği bilgisi üzerine, Akyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

2 MİLYON DEĞERİNDE

Evde yapılan aramada, 71 tüp kobra zehri ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu. Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı. El konulan yılan zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

MUHTAR DA İŞİN İÇİNDE

H.Ö., Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.