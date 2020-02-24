Müge Anlı'da 3 genç kızın planları herkesi şoke etti! "Ben de para yok, dileniriz"
Müge Anlı haftaya yine bomba gibi konularla başladı. Isparta'da 5 gündür her yerde aranan 3 lise öğrencisinin anneleri Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 18 yaşından küçük Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın kaybolmadan önce WhatsApp'tan kaçma planı yaptıkları ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan 3 kız arkadaşın mesajlaşmaları herkesi şoke etti.
Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.
MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILDILAR
Kayıp kızların anneleri bu sabah ATV'de Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu.
Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir'e gidelim. İzmir'i düşünüyorum. Çok merak ediyorum', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Kanka ben de korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.
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DENİZLİ'DE TESPİT EDİLDİLER
Diğer yandan 3 liseli kızın Denizli'ye gittikleri tespit edildi. Canlı yayın programında kayıp kızların dün saat 15.00-16.00 sıralarında Denizli'de görüldüğü ve otostopla bir minibüse binerek Sarayköy'e gittikleri ihbarında bulunulduğu da dile getirildi.
Müge Anlı'ya mesaj atan izleyici şu ifadeleri kullandı:
"Denizli Sarayköy arasında petrol istasyonu var, orada çalışıyorum. 3 kızı dün saat 15.00-16.00 gibi bir aracın içinde gördüm. Aracı kullanan çocuğu da biliyorum. Çocuğun aracını durdurup, otostopla Sarayköy'e gitmişler. Kızlar İzmir'e gideceklerini söylemişler."
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