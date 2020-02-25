25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul TEM'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
İSTANBUL'DA ZİNCİRLEME KAZA!

'ta Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme yaşandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

'ta Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

İstanbul TEM'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza İSTANBUL TEM'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU…

nedeniyle istikametine trafik tek şeritten verilirken, yoğunluk yaşanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN