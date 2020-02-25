İstanbul TEM'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU…
Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik tek şeritten verilirken, yoğunluk yaşanıyor.
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