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Ankara’da feci trafik kazası, araba hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
GÖRENLERİN YÜREĞİ KALDIRMADI! ARABA BU HALE GELDİ

’da sabah saatlerinde  üzerinde bulunan Çubuk 1 Baraj Köprüsü üzerinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yerindeki görüntülere feci görüntüler yürekleri sızlattı.

Olay, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 06 FP 7036 plakalı kamyon, Çevre Yolu üzerinde Karapürçek istikametine seyrettiği sırada, Merve K. (25) yönetimindeki 06 BL 1429 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Ankara’da feci trafik kazası, araba hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı ANKARA’DA FECİ TRAFİK KAZASI, ARABA HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

YOL DIŞINA SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol dışına savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü Merve K. ile araçta bulunan babası Vedat K. ağır yaralandı.

HAYATA VEDA ETTİ

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Öte yandan, ağır yaralanan Merve K.'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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