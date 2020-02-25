Ankara’da feci trafik kazası, araba hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara’da sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerinde bulunan Çubuk 1 Baraj Köprüsü üzerinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yerindeki görüntülere feci görüntüler yürekleri sızlattı.
Olay, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 06 FP 7036 plakalı kamyon, Ankara Çevre Yolu üzerinde Karapürçek istikametine seyrettiği sırada, Merve K. (25) yönetimindeki 06 BL 1429 plakalı otomobile arkadan çarptı.
YOL DIŞINA SAVRULDU
Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol dışına savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü Merve K. ile araçta bulunan babası Vedat K. ağır yaralandı.
HAYATA VEDA ETTİ
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Öte yandan, ağır yaralanan Merve K.'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
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