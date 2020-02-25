Adana'ya şırdan yetmedi! Fiyatı 12 liraya yükseldi
Adana'da kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden biri olan şırdan dolmasının fiyatları, canlı hayvan kesiminin az olması ve talebin artması nedeniyle bazı yerlerde 12 TL’ye kadar yükseldi. Lokantalar, talebe yetişmek için Türkiye’nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor.
Adana Kasaplar Çarşısı esnafından Kadir Çelik, kırmızı et fiyatlarıyla birlikte sakatat fiyatlarının da arttığını söyledi. Dana ve koyun etinin kilosunun 55-60 TL'ye satıldığını kaydeden Çelik, işkembenin 10, mumbarın 20, kellenin 35, kulağın 10, memenin ise 6 TL'ye alıcı bulduğunu belirtti. Piyasada şırdan kıtlığı olduğunu anlatan Çelik, "Çiğ şırdanın fiyatı 8 TL'ye kadar yükseldi. Şırdancılar talebe yetişebilmek için 81 kente saldırıyor" dedi.
"FIRSATÇILARIN ÇIKARDIĞI BAHANE BU"
Şırdancı Mesut Erdoğan ise 4-5 aydır Katar'a kuzu ihracatı nedeniyle piyasada kesimin azaldığını belirterek şunları söyledi:
"Kısa süreli kesim eksikliği her zaman sürecek diye bir şey yok. Fırsatçıların kendilerine çıkardığı bir bahane bu. Günümüz şartlarında şırdan var, karın var, kelle var, kahvaltıda geleneksel olarak tükettiğimiz ciğer var, her yerde bulabiliyoruz. İnsanlarımızın kesim eksikliğinde fırsatçılık yapıp fiyatı yüksek tutmalarına gerek yok. 'Piyasada şırdan yok' diyerek insanlara zulüm yapıyorlar. Fiyatları yüksek hale getirmeye çalışıyorlar. Kısa süreliğine bu eksilebilir ama 1 yıl boyunca yok olacak diye bir şey yok. Ticarette kar ve zarar kardeştir."
"ZAMLARA RAĞMEN VAZGEÇEMİYORUZ"
Sinan Güvercin ise şırdana duyduğu sevgiyi tarif edemediğini vurgulayarak, "Şırdan bizim için bir özlem. Özellikle memleketten uzak kaldığımızda apayrı bir özlem oluyor. Haftada 3-5 tane yiyoruz. Doymaya kalksak 5-6 bile az kalır, ama tadında yiyoruz" diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Adanalı Amanda Kylie de özellikle şırdan yemek için memleketine geldiğine belirterek, "Kıbrıs'ta bulamıyoruz. Satan birkaç yer var ama yurdumdaki gibi güzel değil, olamaz" dedi.
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