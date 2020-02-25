Van'da mahsur kalan öğretmenler 4 saatte kurtarıldı
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Kar yağışı etkisi altındaki Van'dan sevindiren haber geldi. Erciş'te tipi nedeniyle yolda araçlarında mahsur kalan öğretmenler belediye ekiplerince kurtarıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde, tipi nedeniyle yolda araçlarında mahsur kalan öğretmenler belediye ekiplerince kurtarıldı.
Erciş'in Düvenci Mahallesi'ne bağlı Çağdaş Mezrası İlkokulunda görev yapan öğretmenler, ilçe merkezine giderken tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İlçe merkezine 30 kilometre mesafede araçlarında mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesini arayarak yardım istedi.
Öğretmenler, bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerince yürütülen 4 saatlik çalışma sonucu ilçe merkezine getirildi.
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