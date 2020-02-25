Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 25 Şubat 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sinop, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Nevşehir,Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde iç keimleri ile Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile bu sabah ilk saatlerde Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu