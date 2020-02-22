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Aksaray'da minibüs kamyona çarptı: 13 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
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'da, gece yarısı Aksaray- Ankara karayolunun 3'üncü kilometresinde kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati durumunun kritik olduğu öğrenildi.

'dan istikametine giden (32) yönetimindeki 63 AAB 063 yönetimdeki minibüs, kırmızı ışıta bekleyen Yavuz Özdemir'in (35) kullandığı 34 KZ 61 39 plakalı kamyona arkadan çarptı.



13 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kasım Peltek ile minibüsteki Ayhan Eskimiş (35), Recep Çelik (22), Anise Yetkin (61), Nuray Yetkin (5), Emine Arıkçı (22), Abdullah Kazak (26), Nusret Keskin (14), Cenap Arıkçı (1), Lütfü Çelik (35), Cengiz Çakmak (32), (47) ile oğlu Veli Çelik (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan Hadi Çelik, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı.

BİR KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hadi Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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