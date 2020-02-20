Manisa'da korkutan deprem!
Son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 18.16'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak geçerken Kandilli Rasathanesi 3.5 olarak duyurdu.
Son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 18.16'da bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak geçerken Kandilli Rasathanesi 3.5 olarak duyurdu.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.02.20 18:27:06 38.8973 27.8810 0.0 -.- 1.8 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 18:26:12 38.9698 27.8870 10.6 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 18:16:04 38.9948 27.8653 3.0 -.- 3.8 3.5 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 18:13:17 39.0343 27.8747 10.0 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 17:32:54 39.0212 27.6702 4.7 -.- 2.0 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 17:22:22 39.0597 27.8167 15.7 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 17:13:52 39.0217 27.8358 4.3 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 17:07:56 38.3943 39.2218 5.3 -.- 0.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.20 16:56:57 38.9527 27.9103 2.3 -.- 1.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 16:47:13 38.4478 39.3502 10.9 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.20 16:43:40 39.1080 27.8080 8.6 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.20 16:39:11 39.1203 27.8233 8.4 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.20 16:28:03 39.0922 27.7783 5.7 -.- 1.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.20 16:18:02 37.2447 28.0963 0.0 -.- 2.1 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.02.20 16:09:30 38.4883 39.3353 12.7 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.20 15:47:08 39.0313 27.8507 7.5 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 15:46:53 38.4030 39.2413 4.0 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.20 15:20:26 39.1058 27.8398 7.7 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.20 15:19:09 39.1000 27.8072 11.0 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.20 15:11:26 38.3262 38.9907 12.2 -.- 1.6 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.20 15:11:15 39.8438 26.2525 0.0 -.- 1.2 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2020.02.20 15:09:07 38.3482 39.1368 4.4 -.- 0.5 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.20 15:06:27 38.2443 38.7747 21.7 -.- 1.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
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