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Dilencinin üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
DİLENCİNİN ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

'da, polis ve zabıta tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 20 dilenci gözaltına alındı. Bir dilencinin üzerinden ise alacaklarının yazılı olduğu 10 bin 595 liralık veresiye defteri çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte dilencilere yönelik yapılan operasyonda 20 dilenci gözaltına alındı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üzerinde yapılan aramada 165 lira ele geçirildi. Paralara zabıta ekiplerince el konulurken dilencilere de para cezası uygulandı.

10 BİN 595 LİRA ALACAKLI LİSTESİ ÇIKTI

Yakalanan dilencilerden Mustafa O.'nun cebinden veresiye defteri çıktı. Çıkan defterde dilenci Mustafa O.'nun borç olarak para verdiği kişilerin listesinin olması herkesi şaşırttı. 30 TL'den başlayıp bin 500 TL'ye kadar bazı kişilere borç para verdiği anlaşılan Mustafa O.'nun alacak listesinde toplam 10 bin 595 lira olduğu öğrenildi.

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