Dilencinin üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi
Adıyaman'da, polis ve zabıta tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 20 dilenci gözaltına alındı. Bir dilencinin üzerinden ise alacaklarının yazılı olduğu 10 bin 595 liralık veresiye defteri çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte dilencilere yönelik yapılan operasyonda 20 dilenci gözaltına alındı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üzerinde yapılan aramada 165 lira ele geçirildi. Paralara zabıta ekiplerince el konulurken dilencilere de para cezası uygulandı.
10 BİN 595 LİRA ALACAKLI LİSTESİ ÇIKTI
Yakalanan dilencilerden Mustafa O.'nun cebinden veresiye defteri çıktı. Çıkan defterde dilenci Mustafa O.'nun borç olarak para verdiği kişilerin listesinin olması herkesi şaşırttı. 30 TL'den başlayıp bin 500 TL'ye kadar bazı kişilere borç para verdiği anlaşılan Mustafa O.'nun alacak listesinde toplam 10 bin 595 lira olduğu öğrenildi.
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