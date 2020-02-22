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Tüfeğini temizlerken kendini vurup, öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2020
TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN KENDİNİ VURUP, ÖLDÜ

'da, 40 yaşındaki Bayram Can, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi. Bayram Can'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evde alkol alan Bayram Can'ın temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı.

Başından vurulan Can, kanlar içinde yığıldı. Silah sesine koşan yakınları Bayram Can'ı yerde hareketsiz halde buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram Can'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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