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Tokat'ta uyuşturucu ticaretinden 20 yıl ceza alan şahıs ağzında sakladığı kalemi boynuna sapladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
MAHKEMEDE ŞOK! AĞZINDAN ÇIKARIP BOYNUNA SAPLADI

'ta ticareti yapmaktan yargılanan ve 20 yıl hapis cezası alan 40 yaşındaki isimli şahıs, ağzından çıkarttığı kurşun kalemi boynuna sapladı. Hastaneye kaldırılan sanığın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün Adliyesinde meydana geldi. ' ticareti' suçlamasıyla Tokat 1'inci 'nde yargılanan , karar duruşması için tutuklu bulunduğu Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevinden mahkeme salonuna getirildi.

AĞZINDAN ÇIKARIP BOYNUNA SAPLADI

Mahkeme heyetinin kararı açıkladığı duruşmada 20 yıl hapis cezası aldığını öğrenen Gitgel, ağzında saklad��ğı kurşun kalemi çıkartarak boynuna saplayarak kendini yaraladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Jandarmaların müdahale ettiği Gitgel, adliyeye gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Gitgel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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