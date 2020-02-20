Tokat'ta uyuşturucu ticaretinden 20 yıl ceza alan şahıs ağzında sakladığı kalemi boynuna sapladı
Tokat'ta uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan ve 20 yıl hapis cezası alan 40 yaşındaki Ahmet Gitgel isimli şahıs, ağzından çıkarttığı kurşun kalemi boynuna sapladı. Hastaneye kaldırılan sanığın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, dün Tokat Adliyesinde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Gitgel, karar duruşması için tutuklu bulunduğu Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevinden mahkeme salonuna getirildi.
AĞZINDAN ÇIKARIP BOYNUNA SAPLADI
Mahkeme heyetinin kararı açıkladığı duruşmada 20 yıl hapis cezası aldığını öğrenen Gitgel, ağzında saklad��ğı kurşun kalemi çıkartarak boynuna saplayarak kendini yaraladı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Jandarmaların müdahale ettiği Gitgel, adliyeye gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Gitgel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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