Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için saat verildi | 20 Şubat 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batı Akdeniz ve Hatay çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çankırı çevrelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu olması tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak, Hakkâri, Van ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 3°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu