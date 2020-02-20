Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için saat verildi | 20 Şubat 2020 hava durumu
20 Şubat 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Şubat 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batı Akdeniz ve Hatay çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çankırı çevrelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu olması tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak, Hakkâri, Van ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 3°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
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