Ayvalık’ta 47 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 20.02.2020
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı. 15’i çocuk, 13’ü kadın olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası'na doğru gitmekte olan bir lastik botu durdurarak içerisindeki 46 Afganistan ve 1 Gambiya uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmeni ele geçirdi.
Yakalanan 15'i çocuk, 13'ü kadın olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
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