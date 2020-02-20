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Ayvalık’ta 47 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
AYVALIK’TA 47 AFGANİSTAN UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

’in ilçesinde; yasa dışı yollarla ’ın ’na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı. 15’i çocuk, 13’ü kadın olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

'ın Altınova Mahallesi açıklarında 'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 'na doğru gitmekte olan bir lastik botu durdurarak içerisindeki 46 ve 1 Gambiya uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Yakalanan 15'i çocuk, 13'ü kadın olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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