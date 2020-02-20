Hakkari'de eğitime kar engeli
Giriş Tarihi: 20.02.2020
Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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