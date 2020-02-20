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Hakkari'de eğitime kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
HAKKARİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

merkez ile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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