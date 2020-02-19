Korkunç manzara! Burdur’da çoban ağaca asılı ceset buldu
Burdur'da, 19 yaşındaki çoban bir kişinin ağaca asılmış cesedini buldu. İntihar ettiğinden şüphelenilen şahsın, sanayi sitesinde oto yıkama işleriyle uğraşan yapan Avni Ç. olduğu öğrenildi.
Burdur Gölü kıyısındaki Şeker Plajı mevkisinde, sabah hayvanlarını otlatan çoban İsmail Mert Kaya (19), ağaca asılı kişiyi görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağaca iple boynundan asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Cansız bedenin, evli ve 2 çocuk babası Avni Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Avni Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
Acı haberi alıp, bölgeye gelen Avni Ç.'nin arkadaşları, Küçük Sanayi Sitesi esnafı, gözyaşı döktü. Avni Ç.'nin, Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yaptığı belirtildi. Bu sabah iş yerine giden Avni Ç.'nin daha sonra kendisine ait 15 DV 229 plakalı otomobille Şeker Plajı'ndaki ağaçlık alana geçtiği, burada kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Şubat!
- 153 ton atık geri dönüştürüldü
- İstanbul'da büyük tehlike! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
- Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı
- Ares'in cenazesi morgdan alındı
- Rusya'da şoke eden görüntüler! Buz aniden kırılınca...
- Beyin ameliyatı olurken keman çaldı
- Görüntüler tepki çekmişti! Vicdansız mahkemede
- Dehşete düşüren görüntü! Tüyler ürpertti...
- Düğün konvoyunda şoke eden görüntüler! Bu kadarına "pes" dedirtti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji uyardı… Hava yarın nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
- A101 ürünler kataloğu 20 Şubat – A101 aktüel ürünler kataloğu Samsung Ultra HD Smart TV fırsatı sunuyor!
- Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm full izle! EDHO 157. bölüm izle!