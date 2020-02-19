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Korkunç manzara! Burdur’da çoban ağaca asılı ceset buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
KORKUNÇ MANZARA! AĞACA ASILI CESET BULUNDU

'da, 19 yaşındaki çoban bir kişinin ağaca asılmış cesedini buldu. ettiğinden şüphelenilen şahsın, sanayi sitesinde oto yıkama işleriyle uğraşan yapan Avni Ç. olduğu öğrenildi.

Gölü kıyısındaki mevkisinde, sabah hayvanlarını otlatan çoban İsmail Mert Kaya (19), ağaca asılı kişiyi görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağaca iple boynundan asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Cansız bedenin, evli ve 2 çocuk babası Avni Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Avni Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Acı haberi alıp, bölgeye gelen Avni Ç.'nin arkadaşları, esnafı, gözyaşı döktü. Avni Ç.'nin, Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yaptığı belirtildi. Bu sabah iş yerine giden Avni Ç.'nin daha sonra kendisine ait 15 DV 229 plakalı otomobille Şeker Plajı'ndaki ağaçlık alana geçtiği, burada kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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