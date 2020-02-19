19 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya'da şoke eden görüntüler! Buz aniden kırılınca...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2020
RUSYA'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER! BUZ ANİDEN KIRILINCA...

’da gezdirilmek üzere dışarı çıkarılan 7 at, buz kırılınca suya düştü. Seyislerin atları kurtarmak için yoğun çabası ise cep telefonu ile kaydedildi.

Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin İglinsky bölgesinde gezdirilmek üzere dışarıya çıkarılan atlar, buz kırılınca suya düştü. Panik yaşayan hayvanlar, suyun içerisinde debelenirken, seyislerin ve çiftçilerin atları kurtarmak için yoğun çabası kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, atların suyun içinde debelendiği, seyislerin boyunlarına ip bağladıkları atları suyun dışına çekmeye çalıştıkları görüldü. Atlar, bir iş makinesinin yardımıyla tek tek sudan çıkarıldı.

Rusya'da şoke eden görüntüler! Buz aniden kırılınca...| Video RUSYA'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER! BUZ ANİDEN KIRILINCA...| VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN