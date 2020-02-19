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Mersin’de Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğu tokatlayan şahıs “Pişmanım” dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ! VİCDANSIZ MAHKEMEDE

'de Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa attığı nedeniyle 8 yıl hapsi istenen isimli vatandaş mahkemede pişman olduğunu söyledi ve özür diledi. Kızılbulut, diğer iddiaları kabul etmedi.

Mezitli ilçesinde bir sitede geçtiğimiz yıl 5 Ekim günü, Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak kalabalığın yanına gelen , 5 yaşındaki A.T.O.A.K.'ye attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, kavga ailelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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8 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Polis, tarafları ayırırken Kızılbulut'un çocuğa tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tokat attığı çocuğun babası ve ablasını da darp ettiği, evlerinin camını taşladığı öne sürülen Nadir Kızılbulut tutuklandı. Hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut, geçen yıl 13 Aralık günü görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması ise bugün 21'inci 'nde görüldü.



'ÖNCE KARDEŞİMİ SONRA BABAMI DÖVDÜ'

Duruşmada 'tanık' sıfatı ile ifade veren mağdur çocuğun ablası H.K. (17), olayı evin penceresinden izlediğini ve tokat görüntülerini kendisinin çektiğini söyledi.

Sanık Kızılbulut'un olay yerine geldikten sonra sorgusuz sualsiz kardeşine tokat attığını anlatan abla, "Erkek kardeşime tokat attıktan sonra kız kardeşime vurdu. Kız kardeşimi 'sizi burada barındırmayacağız' diye tehdit etmiş. Eşi, video çektiğimi görünce kocasına söyledi. Evimizi taşladılar, camlarımızı kırdılar. Sonra babam geldi siteye. Babam kendisi ile konuşmak isterken aralarında tartışma çıktı. Babamın yüzüne yumruk attı. Çok korktuk" dedi.



SANIK ÇOCUKTAN ÖZÜR DİLEDİ

Tutuksuz sanık Nadir Kızılbulut ise, çocuğa attığı tokattan dolayı pişman olduğunu dile getirerek, özür diledi. Kızılbulut, diğer iddiaları ise reddetti. Tanıkların dinlemesinin ardından mahkeme, duruşmayı erteledi.

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