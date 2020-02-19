Emine Erdoğan'ın projesinde 153 ton atık geri dönüştürüldü
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık Projesi"nin katkısı gözler önüne serildi. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığınca, Sincan Cezaevindeki tesiste 153 ton plastik, kağıt, karton ve metal atık geri dönüştürüldü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığınca, Sincan Cezaevindeki tesiste 153 ton plastik, kağıt, karton ve metal atık geri dönüştürüldü.
SAĞLANAN GERİ DÖNÜŞÜM DİKKAT ÇEKTİ
"Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığınca çalışma yapıldı.
Proje, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde Haziran 2019'dan itibaren uygulanmaya başlandı.
Cezaevinden toplanan kağıt, karton, plastik ve metal atıklar, atık toplama ve ayrıştırma tesislerine gönderildi.
Bu tesislerde 153 ton kağıt, plastik, metal ve karton atığın geri dönüşümü sağlandı.
Kağıt ve karton atıkların geri dönüştürülmesiyle 1207 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Plastik atıkların geri dönüşümüyle 587 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi.
3 TON GÜBRE ÜRETİLDİ
"Kompost Üretim Atölyesinde" ise bitki atıklarından 3 ton gübre üretildi.
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Murat Atan, Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesislerinin ilk olarak tüm kampüs ceza infaz kurumlarında hayata geçirilmesinin planlandığını, daha sonra bu tesislerin tüm kurumlarda yaygınlaştırılacağını söyledi.
İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde yapımı devam tesisin bitme aşamasına geldiğini ifade eden Atan, bu tesisin de kısa sürede faaliyete geçirileceğini bildirdi.
Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesislerinde hükümlülerin çalıştığını hatırlatan Atan, "Sıfır Atık Projesine destek verilmektedir. Ayrıca tesislerde çalışan hükümlülerimiz hem çevre bilincine sahip olmakta hem de bu konuda meslek eğitimi almaktadır." dedi.
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