Son dakika: Sosyal medyada en büyük dolandırıcılık olayı!
Sosyal medyada sahte hesapların sayısı giderek artıyor. Sahte ve kurgu hesapları deşifre ederek hızla popüler olan ‘rulling’ isimli hesabın da dahil olduğu olay sonucu çok sayıda kişi mağdur oldu. 4 ayrı savcılığa olayın mağdurları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Sosyal medyada sahte ve kurgu hesapları deşifre ederek hızla popüler olan 'rulling' (@atavrattroll) adlı hesap başta olmak üzere üç hesap üzerinden burs ve yardım bahanesiyle toplanan para ile yasadışı bahis oynandığı iddia ediliyor. Suçlanan S.Ç., 10 gün önce ortadan kaybolurken, hakkında 4 ayrı suç duyurusunda bulunuldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Sosyal medya son dönemin en büyük dolandırıcılık olaylarından birisine sahne oldu. Sahte ve kurgu hesapları deşifre ederek hızla popüler olan 'rulling' (@atavrattroll) isimli hesabın da dahil olduğu olay sonucu çok sayıda kişi mağdur olurken 4 ayrı savcılığa olayın mağdurları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. İddialara göre, sosyal medyada yıllardır kendisini kadın gazeteci olarak tanıtan ve ABD'de de Reza Zarrab'ın davasını takip ettiğini söyleyen Süreyya Olcayto (@SureyyaOlcayto) isimli hesap, ünlü isimler ve iş adamları ile iletişime geçti. Gerçek adı S.Ç. (35) olan bu kişi yaklaşık 2 yıldır Twitter'da, @SureyyaOlcayto ve kacsaatoldunet hesapları ile kendini bir kadın olarak tanıttı. S.Ç. bu sahte hesaplar aracılığı ile 'Beyaz Zambaklar' isimli bir dernek kurduğunu, öğrenciler için konserler organize ettiğini, etkinlikler düzenlediğini, kitap yazdığını ve çeşitli okulları tamir ettirdiğini anlatarak milyonlarca lira para topladı.
DÜNYA KUPASI MAÇLARINI İZLEDİ
İddiaya göre bu süre içerisinde diğer sosyal medya fenomenleri ile yakın iletişime geçti. Bunlardan biri de 'rulling' isimli hesap oldu. Bir süre yaklaşık 600 bin takipçili bu hesabı da yöneten S.Ç., hesabın gerçek sahibi Fatih Gümüş adına kızlarla buluştu, avukatlara iş ortaklığı teklif ederek para talebinde bulundu. Çok sayıda kişiyi uzun süre boyunca binlerce lira dolandırdan S.Ç., topladığı paralarla yurt dışında günübirlik seyahatlere gitti, dünya kupası maçlarını izledi. Hatta tek maçlık bahislere 35 bin lira yatırdı.
PARA İSTERKEN ÜNLÜ İSİMLERİ KULLANDI
Şikayet dosyasındaki bilgilere göre ABD'deki davaları anlık olarak paylaşan ve hızla popüler olan S.Ç. (Süreyya Olcayto) aslında bu bilgileri duruşmaları canlı izleyen Kazak bir gazeteciden alıp paylaşıyordu. Zarrab davası ile ilgili paylaşımların yapıldığı süreçte kullanılan profil fotoğrafının da bir Rus eskort sitesinden alındığı tespit edildi. Ulaşılan banka dekontları ve yazışmalara göre Süreyya Olcayto hesabı üzerinden yüklü miktarda para toplandı. Ancak 3 yıl önce açılan bu hesapta, daha önce yasadışı bahis ile ilgili paylaşımların yapıldığı da belirlendi. S.Ç. kişilerden para isterken bazı ünlü isimlerin de işin içinde olduğunu ve onların da para ve destek verdiğini iddia ediyordu. Para istemeye gittiği kişilerin yanında ünlü sanatçı ve işadamlarını aradığını iddia ediyor, bazılarıyla dernek faaliyetleri sırasında beraber çekilmiş fotoğraflarını gösteriyordu.
100 BİN NAKİT PARA İSTEDİ
İstanbul Barosu'na üye Avukat B. A. da, S.Ç.'nin para almak amacıyla temasa girdiği bir diğer isim. S.Ç., geçen 8 Kasım günü avukat A. ile temasa geçti. Instagram hesabına mavi tik almak için fikir alışverişinde bulunan S.Ç. bu görüşmeden 20 gün sonra dikkat çekici bir mesaj attı. S.Ç., avukat B. A.'ya gönderdiği mesajda "100 bin nakit paran var mı" diye sordu. Avukatın, olumsuz yanıt vermesi sonrası S.Ç. bu kez "Seni kârlı bir işe ortak yapacaktım" diye yazdı. Avukat B. A., S.Ç. ile bir kez yüz yüze görüşmesi sonrası kendisinden para istenmesine şaşırdığını kaydetti.
NASIL OLDU?
* S.Ç. üniversiteyi yarıda bırakıp Kazakistan'a gitti.
* İddiaya göre Kazakistan'da babasının şirketini dolandırıp Rusya'ya kaçtı.
* İstanbul'a dönüp sosyal medyadan farklı isimlerde hesap açtı.
* Kendisini gazeteci olarak tanıtıp güven kazandı.
* Öğrencilere burs vermek ve okullara yardım etmek için binlerce lira para topladı.
* Çok sayıda ünlü isimle temasa geçti. Dernek kurup yardım yapmak istediğini söyledi.
* 'Rulling' isimli hesabı kullanarak kişisel menfaat sağladı.
* Topladığı paralarla yasadışı bahis oynadı, Dünya Kupası maçlarını izledi. Lüks mekanlara gitti.
* Hakkında suç duyurusunda bulunulunca ortadan kayboldu.
KENDİ KURDUĞU DERNEK ŞİKÂYET ETTİ
S.Ç.'nin dolandırıcılığı meslek haline getirdiğini söyleyen Avukat Orhan Erol Müezzinoğlu, şunları anlattı: "Daha önce de babasının inşaat işi yaptığı Kazakistan'da insanları dolandırmış. Yönettiği sosyal medya hesapları üzerinde, çok sayıda kişiden para toplamış. Yoksul öğrenciler için burs, giysi veya okulların onarımı için toplanan bu paraların çok çok az bir kısmı hak sahiplerine ulaştı. Bu kişinin, paraların büyük bir kısmını yasadışı bahis sitelerine yatırılmış. Tek bir gün içinde 35 bin liralık bahis oynadığı tespit edildi. Yine, dünya kupası maçı için özel olarak Rusya'ya gidip gelmiş. Lüks mekânlarda büyük harcamalar yapmış. Bu kişi bir süre sonra, kendi kurduğu Beyaz Zambaklar Derneği üzerinden daha büyük bir vurgun yapmaya çalışmış. Ünlü isimlerin bu derneğe yardım yapması için girişimleri olduğunu tespit ettik. Ancak derneğin 4 kurucu üyesi durumu fark edince buna engel oldu. Bu kişiler de S.Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Görüştüğü sosyal medya fenomenlerine de zaten büyük vurgun peşinde olduğunu söylemiş."
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