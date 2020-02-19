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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Beyin ameliyatı olurken keman çaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
BEYİN AMELİYATI OLURKEN KEMAN ÇALDI

’de dünyanın konuştuğu bir ameliyat gerçekleştirildi. Beyin tümörü olan keman virtüözü, ameliyat olurken keman çaldı. Doktor bu sıra dışı ameliyat sırasında hastanın keman çalarken beyninin hangi bölümlerini kullandığını tespit ederek tümörü temizledi.

'de yaşayan 53 yaşındaki adlı keman virtüözü kadının beyninde tümör tespit edildi. Agresif olan tümörü temizlemek için King's College Hastanesi'nde sıra dışı bir ameliyat yapıldı.

Doktorlar Turner'ın tümörü, sol elin kontrolünü sağlayan bölgeye çok yakın olduğu için hastayı uyanık ameliyat etmeye karar verdiler ve 2 saat boyunca Turner'ın beyin haritasını çıkardılar. Doktorlar ameliyat sırasında Turner'ı lokal anesteziyle uyanık tutarak, ondan keman çalmasını istediler. Bu sayede doktorlar milimetrik ameliyat sırasında Turner'ın beyninin hangi bölümünü kullandığını tespit ederek bu bölgelere dokunmamaya çalışarak tümörü temizlediler.



Ameliyatı yöneten Profesör Doktor Keyoumars yazılı açıklamada "Kemanın Dagmar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, bu sebeple beyninin keman çalmasını sağlayan hassas bölgelerindeki işlevi korumamız çok önemliydi" dedi. Ashkan, tümörün yüzde 90'ını temizlediklerini ifade etti. Keman virtüözü Dagmar Turner ise "Keman benim tutkum, 10 yaşından beridir çalıyorum. Doktorlarıma teşekkür ederim, onlar sayesinde çok yakında orkestrama dönüp keman çalabileceğim" dedi. Gerçekleştirilen operasyon yüzlerce beyin ameliyatı yapılan hastanede bir ilk oldu.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Beyin ameliyatı olurken keman çaldı | Video DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR! BEYİN AMELİYATI OLURKEN KEMAN ÇALDI | VİDEO

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