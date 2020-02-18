18 Şubat 2020, Salı
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Son dakika haberi... Hakkari'de eğitime kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
O İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Son dakika haberi... merkez ile ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Açıklamada, diğer okullarda eğitim öğretime devam edileceği ifade edildi.

merkez ile ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, diğer okullarda eğitim öğretime devam edileceği ifade edildi.

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