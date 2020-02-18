Son dakika haberi... Hakkari'de eğitime kar engeli
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Son dakika haberi... Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Açıklamada, diğer okullarda eğitim öğretime devam edileceği ifade edildi.
Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, diğer okullarda eğitim öğretime devam edileceği ifade edildi.
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