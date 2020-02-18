Karın tadını çocuklar çıkardı!
Sivas'ın Zara ilçesinde traktörün ve eşeğin arkasına bağlanan kızaklarla karda kayan çocuklar karın tadını çıkarttı. Kar tatilini eğlenceye dönüştürdüklerini belirten Köy muhtarı Avni Yüksel, "Kar tatilinde çocuklara güzel anlar yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık” dedi.
Zara ilçesinin Adamfakı köyünde kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı. Köy muhtarı Avni Yüksel, traktörünün arkasına bağladığı kızakla çocuklara kar keyfi yaşattı. Köy yolunda traktör arkasında kızak üzerinde karda kayan çocuklar, daha sonra bir eşeğin arkasına bağlanan kızakla da köy içinde karda kaydı.
Kar tatilini eğlenceye dönüştürdüklerini belirten Avni Yüksel, "Kar tatili uzun olunca çocuklara bir eğlence düşündük. İlk önce kızağı eşeğin arkasına bağlayarak sırayla çocukları kaydırmaya çalıştım. Çocukların biri kayıyor, biri peşine koşuyor. Daha sonra tahta ve saçtan bir kızak sistemi yaptık. Yaptığımız kızağı traktörün arkasına bağlayarak, çocukların tamamını bindirerek karlı yolda kızakla kaydırarak kar tatilinde çocuklara güzel anlar yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.
Çocuklar ise, muhtarın yaptığı kızaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek çok eğlenceli bir tatil süreci geçirdiklerini söylediler.
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