İstanbul Adalet Sarayı'nda polisleri harekete geçiren kaçış denemesi
İstanb Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuksuz yargılandığı bir kişinin cezası açıkladı. Sanık görülen dava sonucu 18 yıl hapis cezası aldığını duyunca salondan kaçmaya çalıştı. Adalet Sarayı'ndan kaçmaya çalışan şahsı polisler yakaladı.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuksuz yargılandığı bir davada hakkında 18 yıl hüküm verilen sanık, mahkeme salonundan kaçmaya çalıştı. Şahsı olay yerinde bulunan polis ve güvenlik görevlileri yakaladı.
İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuksuz yargılandığı davada, hakkında tutuklama kararı çıkan sanık, mahkeme salonunun dışındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı. Alt kata inen sanık O.E.'yi polis ve güvenlik görevlileri yakaladı. Sanık cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan kesikler için hastaneye götürüldü.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" davasından 18 yıl ceza alarak hakkında tutuklama kararı çıkan sanık O.E. duruşma salonunun bulunduğu 1'inci kattan koşarak aşağıya indi.
Sanık O. E., zemin kata indikten sonra mahkeme salonlarının kalemlerinin bulunduğu koridorun başındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı.
Polis ve adliyenin güvenlik görevlilerince kısa sürede yakalanan sanık, cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan kesikler için hastaneye götürüldü.
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