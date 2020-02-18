Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00:20'de 13.04 km derinlikte 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD verilerine göre meydana gelen son depremler.AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 18.02.2020 00:20:00 DDA 38.4106 39.1278 13.04 Mw 3.6 Türkiye Elazig Sivrice - - 465500
Detay 17.02.2020 23:45:20 DDA 40.1181 33.3135 15.07 ML 2.0 Türkiye Ankara Kalecik - - 465499
Detay 17.02.2020 23:25:47 DDA 38.6905 43.1873 7.00 ML 1.1 Türkiye Van Tusba - - 465498
Detay 17.02.2020 23:24:55 DDA 38.6873 43.1800 7.08 ML 1.5 Türkiye Van Tusba - - 465497
Detay 17.02.2020 23:23:40 DDA 39.0448 27.8735 7.00 ML 1.5 Türkiye Manisa Akhisar - - 465494
Detay 17.02.2020 23:20:55 DDA 39.5293 27.1220 10.97 ML 1.3 Türkiye Balikesir Havran - - 465493
Detay 17.02.2020 23:18:58 DDA 38.6961 43.1883 7.77 Mw 3.7 Türkiye Van Tusba - - 465492
Detay 17.02.2020 23:16:51 DDA 38.6871 43.1778 10.14 Mw 4.1 Türkiye Van Tusba - -
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Suriyeli Fuat Musa'nın yürek yakan sözleri!
- Taksitle alışveriş yapanlar dikkat!
- O ilde eğitime kar engeli
- İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!
- İşte tarihin en güçlü savaşçıları!
- İstanbul'da silahlı kavga!
- Karın tadını çocuklar çıkardı!
- 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Yaratıcılığın sınırları yok! Kola şişesine ütü bastı!
- 4800 TL için canından olmuş!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Şubat Van kar tatili var mı? Van'da yarın okullar tatil mi? Valilik MEB...
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…
- Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü?
- AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
- TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?
- EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
- Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?
- 2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?