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İBB önünde sıcak saatler! Kendisini yakmak istedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
İBB ÖNÜNDE KENDİSİNİ YAKMAK İSTEDİ

Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine tiner döküp kendisini yakacağını söyleyerek girişiminde bulundu. Polis tarafından 15 dakikada ikna edilen kişi, binasına götürüldü.

,() Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine döktüğü tiner ile kendisini yakmaya çalışarak girişiminde bulundu. Olay, saat 23.50 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde meydana geldi. Tezgah konusunda sorun yaşadığını iddia eden ismi öğrenilemeyen bir kişi belediye önünde yanında getirdiği tineri üzerine dökerek kendisini yakacağını söyleyip intihar girişiminde bulundu.

POLİS İKNA ETTİ

Olayı gören belediyedeki görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri yaklaşık 15 dakika süren ikna çabaları sonucunda intihar girişiminde bulunan kişiyi girişimden vazgeçirmeyi başardı. İntihar girişiminde bulunan kişi, polis ve özel güvenlik tarafından belediye binasına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başattı.

İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı! İBB ÖNÜNDE TİNERLE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI!

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