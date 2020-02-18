Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Şubat Salı canlı yayın izle |Video
Müge Anlı 18 Şubat canlı yayınıyla yeniden ATV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıktı. Müge Anlı canlı yayınında 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam ve geçtiğimiz haftalarda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Sezai Harman'ın dosyaları incelendi. Dursiye Sağlam'ın kızı Derya Sağlam, canlı yayına bağlanan Ahmet için "Yalan söylüyor. Annemi nereye bıraktı?. Bari sadece sesini duyayım" dedi. İşte Müge Anlı 18 Şubat canlı yayını.
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Şubat 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
18 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda;
Canan Dağcı babası Sezai Harman ölümü için Müge Anlı'ya çıktı. Dağcı, Müge Anlı'ya babasının varlıkları hakkında bilgi verdi ve öldürüldüğünü iddia etti. "Müge hanım bu kadın geldikten sonra sonra tadımız tuzumuz kalmadı." şeklinde konuştu.
Müge Anlı ise "Tüm varlıkların Sezai Harman'ın ölümü sonrası ancak söz konusu kadına kalacağı için öldürmüş olacağı iddia edildi" dedi.
İşte çıktıntan sonra kayıplara karıştı. Derya Sağlam annesini aramak için dayısı Hüseyin Er ile birlikte Müge Anlı'ya çıktı. Dursiye Sağlam'ı Ahmet ile görüştükten sonra kimse görmedi. 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'a ne oldu?
18 Şubat Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Elazığ'da korkutan deprem
- Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı
- İBB önünde kendisini yakmak istedi
- Karın tadını çocuklar çıkardı!
- Taksitle alışveriş yapanlar dikkat!
- Yaratıcılığın sınırları yok! Kola şişesine ütü bastı!
- Suriyeli Fuat Musa'nın yürek yakan sözleri!
- İşte tarihin en güçlü savaşçıları!
- İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!
- O ilde eğitime kar engeli
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- 18 Şubat İstanbul su kesintisi: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 3 ilçede 24 saat su kesintisi!
- 18 Şubat Van kar tatili var mı? Van'da yarın okullar tatil mi? Valilik MEB...
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…
- Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü?
- AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
- TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?
- EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?