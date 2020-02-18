Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Şubat Salı canlı yayın izle |Video

Müge Anlı 18 Şubat canlı yayınıyla yeniden ATV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıktı. Müge Anlı canlı yayınında 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam ve geçtiğimiz haftalarda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Sezai Harman'ın dosyaları incelendi. Dursiye Sağlam'ın kızı Derya Sağlam, canlı yayına bağlanan Ahmet için "Yalan söylüyor. Annemi nereye bıraktı?. Bari sadece sesini duyayım" dedi. İşte Müge Anlı 18 Şubat canlı yayını.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Şubat 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda;

Canan Dağcı babası Sezai Harman ölümü için Müge Anlı'ya çıktı. Dağcı, Müge Anlı'ya babasının varlıkları hakkında bilgi verdi ve öldürüldüğünü iddia etti. "Müge hanım bu kadın geldikten sonra sonra tadımız tuzumuz kalmadı." şeklinde konuştu.

Müge Anlı ise "Tüm varlıkların Sezai Harman'ın ölümü sonrası ancak söz konusu kadına kalacağı için öldürmüş olacağı iddia edildi" dedi.

İşte çıktıntan sonra kayıplara karıştı. Derya Sağlam annesini aramak için dayısı Hüseyin Er ile birlikte Müge Anlı'ya çıktı. Dursiye Sağlam'ı Ahmet ile görüştükten sonra kimse görmedi. 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'a ne oldu?