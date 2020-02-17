Malatya'da fuhuş baskını! Eve mühür vuruldu

Malatya’da polis fuhuş yapan, yaptıran ve aracı olanlara nefes aldırmadan operasyonlarına devam ediyor. Malatya’da polis, fuhuş yapıldığı tespit edilen evi mühürledi ve 2 kişiye 4 bin lira para cezası kesti.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

2 şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli adli işlem yapılarak 4 bin TL idari para cezası kesildi.

MÜHÜRLENDİ

Bahse konu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.