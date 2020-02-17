17 Şubat 2020, Pazartesi
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Malatya'da fuhuş baskını! Eve mühür vuruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
AHLAKSIZ TEZGAHI POLİS BOZDU

’da polis yapan, yaptıran ve aracı olanlara nefes aldırmadan operasyonlarına devam ediyor. Malatya’da polis, yapıldığı tespit edilen evi mühürledi ve 2 kişiye 4 bin lira para cezası kesti.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adreste yapıldığı tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

2 şahsa konusu ile ilgili olarak gerekli adli işlem yapılarak 4 bin TL idari para cezası kesildi.

MÜHÜRLENDİ

Bahse konu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.

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