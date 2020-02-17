Malatya'da fuhuş baskını! Eve mühür vuruldu
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
Malatya’da polis fuhuş yapan, yaptıran ve aracı olanlara nefes aldırmadan operasyonlarına devam ediyor. Malatya’da polis, fuhuş yapıldığı tespit edilen evi mühürledi ve 2 kişiye 4 bin lira para cezası kesti.
Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
2 şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli adli işlem yapılarak 4 bin TL idari para cezası kesildi.
MÜHÜRLENDİ
Bahse konu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.
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