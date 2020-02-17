Darbederek öldürdü cezası açıkladı
Antalya'da yaşayan Yasin Turgut, aracına bindiği aşçıyı darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yasin Turgut, müştekiler ve taraf avukatların katıldığı davada, yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Antalya'da aracına bindiği aşçıyı darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yasin Turgut, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın maktule karşı "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık savunmasında, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yasin Turgut'a "ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçuna takdir, tahrik ve iyi hal indirimlerini uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde 2 Mayıs 2019'da garsonluk yapan Yasin Turgut ile aracına bindiği aşçı Cafer Çağımnı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Turgut'un darbettiği Çağımnı tedaviye alındığı hastanede bir ay sonra hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yakalanan Turgut, tutuklanmıştı.
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