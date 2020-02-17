Malatya'da inşaat iskelesi devrildi: 2 işçi yaralandı
Malatya'da inşaatta iskelenin devrildiği olayda 2 işçi yaralandı. Olay yerine hemen ekipler sevk edilirken yaralı işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir inşaatın iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
İKİ İŞÇİ YARALANDI
Olayda, inşaatta çalışan N.K. (46) ile R.A. (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bu mağazalar yuva yıkıyor! Büyük tuzak
- Kar kalınlığı görenleri şaşırttı
- 7 aylık Suriyeli bebek donarak öldü
- Silahla kahvehaneyi basıp dehşet saçtı
- Müge Anlı son dakika gelişmesiyle gündem oldu
- Akıl alır gibi değil! Tipini beğenmedi saldırdı...
- CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Şubat...
- 4 motosikletlinin otobandaki ölüm yarışı kamerada
- Ankara'da silahlı saldırı!
- Alkolün sonu kötü bitti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
- TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?
- EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
- Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?
- 2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir?
- 2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?