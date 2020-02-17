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Malatya'da inşaat iskelesi devrildi: 2 işçi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
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'da inşaatta iskelenin devrildiği olayda 2 işçi yaralandı. Olay yerine hemen ekipler sevk edilirken yaralı işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulvarı'ndaki bir inşaatın iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

İKİ İŞÇİ YARALANDI

Olayda, inşaatta çalışan N.K. (46) ile R.A. (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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