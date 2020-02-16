16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2020
TUNCELİ'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.53'de merkez üssü Pülümür olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı.

'de 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.53'de merkez üssü Pülümür olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN