Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 16.02.2020
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.53'de merkez üssü Pülümür olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı.
Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.53'de merkez üssü Pülümür olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı.
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