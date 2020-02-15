Film gibi dolandırıcılık! Hem erkek hem kadın olarak dolandırdı
Ankara’da düzenlenen operasyonda film gibi bir dolandırıcılık olayı çözüldü. Telefonla aradığı kişilere kendisini avukat, uzlaştırmacı ve tacize uğrayan kadın olarak tanıtan ve hem erkek hem kadın sesiyle konuşarak karşısındaki kişileri dolandıran E. Y. ve çetesi çökertildi. Polisin 4 ay süren çalışması sonucu yakalanan beş kişiden dördü tutuklandı.
Telefonda kendisini 'avukat', 'tacize uğrayan kadın' ve 'uzlaştırmacı' olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını ileri süren vatandaşlar şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada 4 kişi tutuklandı.
4 ay süren teknik takip sonucunda film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Polisin çalışması sonucu 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi İstanbul Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.
'TACİZ MESAJI ATTINIZ' YALANI
Şüphelilerden erkek olan E.Y.'nin müzik kanallarının alt yazılarından aldığı telefon numaralarını arayıp, önce kendini 'avukat' olarak tanıtarak, "Müvekkilim olan kadına taciz mesajı atmışsınız. Ben onun avukatıyım. Dava açılması için bana masraf ödedi, eğer uzlaşmak istiyorsanız kadınla görüşüp, anlaşın" dediği belirlendi.
İKİNCİ TELEFONDA KADIN SESİYLE KONUŞTU
Mağdur kişi, taciz ettiği söylenen kadını aradığında karşısına yine E.Y.'nin çıktığı saptandı. Kadın sesiyle konuşan ve kendisini genelde Emel ya da Serap olarak tanıtan şüphelinin, "Bana cinsel taciz mesajları attınız. Konuyu avukatım takip ediyor. Uzlaşmak istiyorsanız avukatımla görüşmeniz gerekiyor" dediği belirlendi. Mağdurun 'uzlaşmacı avukat' diye aradığı telefona farklı bir sesle çıkan kişi her seferinde yine E.Y. oldu.
Sesini yine değiştirip kendisini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtan E.Y.'nin bu kez de "Uzlaşmak için para ödemeniz gerekiyor, ödeme yapmadığınız takdirde ceza alırsınız" diyerek, vatandaşları dolandırdığı saptandı.
ESKİ EŞİ DE İHBAR ETTİ
Polisin çalışması sonucu eski eşi E.Y.'nin gözaltına alındığını öğrenen A.Y. de ihbarda bulundu. A.Y., uzun zamandır dolandırıcılık suçunu işlediğine tanıklık ettiği, kadın sesi dahil farklı seslerde telefonda mağdur vatandaşlarla konuşurken çektiği eski eşinin videolarını polise delil olarak sundu.
E.Y. ile birlikte gözaltına alınan 5 kişinin, bu yöntemle 81 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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