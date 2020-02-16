TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi hayatını kaybetti
TEM Otoyolu'nun ankara istikametinde bir otomobil ile panelvan çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Hüseyin Özkan ve Evren Yılmaz hayatlarını kaybetti.
Anadolu Otoyolu Orhanlı mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 70 EL 209 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak aynı istikamette seyreden 41 AEH 367 plakalı panelvanla çarpıştı.
Otomobilde bulunan Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz (24) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkan ile Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özkan ile Yılmaz'ın cesetleri Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 'Ankara beni bulsun' demişti! Bulundu
- Film gibi dolandırıcılık! Hem erkek hem kadın olarak dolandırdı
- Dondurucu soğuğa aldırış etmeden yürüdüler
- Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
- Polise gönderdi, kendi başını yaktı!
- Sık grip olmak kansere mi yol açıyor?
- Hangisi yalan hangisi gerçek? Çözmek neredeyse imkansız...
- Tunceli'de korkutan deprem
- Sanayi sitesinde korkutan yangın!
- İstanbullular dikkat! 24 saat su verilmeyecek...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
- Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
- O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim?
- İkinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu! Milyoner'e damga vuran "Çorba" sorusu!
- Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
- Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?
- Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!
- Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 Maç sonucu
- Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!
- Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? İşte Alkan’ın yaşamı!
- Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?
- Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?