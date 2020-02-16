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TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2020
TEM'DE KAZA: 2 ÖLÜ

TEM Otoyolu'nun ankara istikametinde bir otomobil ile panelvan çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Hüseyin Özkan ve Evren Yılmaz hayatlarını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Orhanlı mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 70 EL 209 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak aynı istikamette seyreden 41 AEH 367 plakalı panelvanla çarpıştı.

Otomobilde bulunan Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz (24) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkan ile Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkan ile Yılmaz'ın cesetleri Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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