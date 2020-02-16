İstanbul Tuzla'da tersanede korku dolu anlar! Gemide yangın çıktı
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
Tuzla’da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldü.İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürülen yangın, gemide hasara neden oldu.
Ekipler, gemide bir süre soğutma çalışması yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Acun Ilıcalı o görüntüleri sosyal medyada yayınladı
- İzmir'de mide bulandıran görüntüler!
- Sosyal medya fenomeninden acı haber!
- Lüks cipe silahlı saldırı kamerada
- Neye uğradığını şaşırdı!
- 20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de bu hafta...
- İcradan satılık 'perili köşk' görüntülendi
- Uzman çavuşa bıçaklı saldırı
- Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...
- Temizlik işçisi çöpten servet buldu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?
- Survivor Derya kimdir? Survivor Ünlüler Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? (2020)
- Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Ares Özdemir öldü mü, son durum nedir? Ares Özdemir kimdir?
- Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var?
- 2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
- YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
- 66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu… A101’de bu hafta Honor 7S cep telefonu sürprizi! İşte, A101 aktüel katalog!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma! BİM aktüel katalog bu hafta çok hesaplı!
- Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?