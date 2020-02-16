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İstanbul Tuzla'da tersanede korku dolu anlar! Gemide yangın çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
İSTANBUL'DA KORKU DOLU ANLAR!

’da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldü.

'un ilçesindeki bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Tuzla'da tersanede korku dolu anlar! Gemide yangın çıktı | Video İSTANBUL TUZLA'DA TERSANEDE KORKU DOLU ANLAR! GEMİDE YANGIN ÇIKTI | VİDEO

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürülen yangın, gemide hasara neden oldu.

Ekipler, gemide bir süre soğutma çalışması yaptı.

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