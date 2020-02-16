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Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2020
UZMAN ÇAVUŞA BIÇAKLI SALDIRI

'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale ederken, yaralı uzman çavuş 112 acil ambulansında yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda Müslüm Ç. isimli Askeri Veteriner Okulu'nda görev yapan , tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı. Sivil kıyafeti ile çarşıdan evine dönen Müslüm Ç., saldırganlara asker olduğunu söylemesine rağmen zanlılardan birisi cebinden çıkarttığı bıçakla bel kısmından yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale ederken, yaralı uzman çavuş 112 acil ambulansında yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldı.


Polis, zanlıların yakalanması için tahkikat başlattı.

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